«На Западе увидели, что машина антироссийской пропаганды дала сбой»
Москва, 30 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова считает, что подписание соглашений о воссоединении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией »исторически очень значимое событие для России, жителей освобождённых территорий и для всего мира».
ИА REGNUM
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«На Западе увидели и осознали, что машина антироссийской пропаганды дала сбой: несмотря на все угрозы и давление на участников референдумов, люди сделали осознанный и добровольный выбор, что сегодня особо подчеркнул президент России Владимир Путин. В дни проведения референдума мы своими глазами убедились в эмоциональном подъёме и большой значимости события для людей, живущих на освобождённых территориях. Владимир Путин заявил, что теперь они — навсегда граждане нашей страны и их жизнь также навсегда теперь будет связана с Россией. В ближайшем будущем нам всем предстоит внести посильный вклад в скорейшую интеграцию новых регионов в российскую правовую и государственную систему, а также поддержку институтов гражданского общества на этих территориях», — подчеркнула исполнительный директор НОМ.