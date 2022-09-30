Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:28 — REGNUM На Ямале погиб человек в результате опрокидывания маломерного судна. Об этом сообщает пресс-служба

На месте трагедии Уральская транспортная прокуратура

Трагедия произошла 29 сентября на реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО. Моторная лодка под управлением местного жителя перевернулась. Мужчина утонул.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства в сфере эксплуатации маломерных судов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 13 сентября в Пуровском районе теплоход получил пробоину в носовой части корпуса. Жертв и пострадавших нет.

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