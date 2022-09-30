Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 30 сентября 2022, 18:28 — REGNUM На Ямале погиб человек в результате опрокидывания маломерного судна. Об этом сообщает пресс-служба
Трагедия произошла 29 сентября на реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО. Моторная лодка под управлением местного жителя перевернулась. Мужчина утонул.
Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства в сфере эксплуатации маломерных судов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале 13 сентября в Пуровском районе теплоход получил пробоину в носовой части корпуса. Жертв и пострадавших нет.
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