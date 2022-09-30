Подгорица, , 18:27 — REGNUM По последним данным, в Черногории отдыхают около 33 тысяч туристов, что на 20 процентов больше, чем в 2022 году, сообщила директор Национальной туристической организации Ана Трипкович Маркович. Он также сообщила, что число туристов составляет 70 процентов от рекорда 2019 года.

Черногория lasserbua

«Согласно этим данным, в сезон прибыло более 1 млн 100 тысяч человек, а количество ночевок — более 6 млн 100 человек, что на 44 процента больше числа прибытий, а количество ночевок — на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом», — сказала Трипкович-Маркович.

За первые шесть месяцев было получено 237 млн ​​евро, что составляет 93 процента от рекорда 2019 года.