Курск, , 18:25 — REGNUM Приграничное село Гордеевка Кореневского района Курской области попало под обстрел киевских нацистов 30 сентября, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Последствия обстрела Телеграм-канал Романа Старовойта

«Под минометный обстрел ВСУ попало мирное село Гордеевка Кореневского района. Насчитали не менее 12 прилетов», — написал Старовойт.

Пострадавших в результате обстрела нет. Вместе с тем, осколками повреждены окна и фасады жилых домов, частично повреждена линия электропередач — на одной улице дома остались без света. Восстановить энергоснабжение власти обещают в самые короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в результате обстрела была обесточена часть села Краснооктябрьское Курской области. Сейчас электроснабжение восстановили.