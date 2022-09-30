30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Касаясь положения в мире, президент Путин подчеркнул, что «как прежде уже не будет». Но и внутри страны мы имеем такое же поле исторической битвы за наш народ, за будущее России. Не осознаем этого, не сделаем правильных шагов — не победим и вовне.

Михаил Демурин, , 18:30 — REGNUM Выступление президента Путина на церемонии подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации во многом оправдало мои ожидания. Я был уверен в том, что внешнеполитическая и культурно-историческая части будут сильными, напористыми (тут и самому Владимиру Владимировичу, и всем нам деваться просто некуда), и так оно и произошло. Россия твёрдо заняла место противоположного Западу полюса; противостояние с ним будет усиливаться, наши действия по привлечению поддержки со стороны народов планеты будут становиться всё более активными и целеустремлёнными.

Россия © ИА REGNUM

Я, однако, надеялся на более сильную внутриполитическую часть — более уверенную в смысле готовности к переустройству нашей собственной политической и социально-экономической системы. Именно надеялся, потому что рационально рассчитывать на это, к сожалению, не было оснований. Возможность обрести больше сторонников на левом фланге российского общественно-политического спектра президентом использована не была.

Этот отрицательный эффект был усилен и очередной ссылкой на Ивана Ильина — публициста первой половины прошлого века со всеми его известными политическими заморочками. Мы живём в год 100-летия настоящего русского философа, выдающегося мыслителя современности Александра Зиновьева, человека, глубоко осмыслившего и распад советского строя, и гниль «новой демократической России», и, что особенно важно, современный Запад, — вот на кого президенту современной России стоило бы сегодня сослаться!

Владимир Путин 30 сентября 2022 года Официальное интернет-представительство президента России

Говоря о слабости внутриполитической части, я имею в виду в том числе и повисший в воздухе тезис о справедливости как одной из основ сплочённости российского общества и дальнейшего развития нашей страны. Сравните с тем, как глубоко в выступлении президента были развернуты понятия современного колониализма и антиколониальной борьбы, другие аспекты нашего цивилизационного противостояния Западу. По тому же, как мы дальше будем созидать и как будем обеспечивать справедливость, президент прошёлся по касательной. Нам сказали, что мы должны перевернуть позорную страницу «исключительности» Запада, его гегемонии, эксплуатации им и России, и других культур и народов. Но разве страницу эксплуатации народа нашей страны внутренними эксплуататорами, внутренними агентами западных центров влияния от Федеральной резервной системы и Всемирной торговой организации до «Чёрного интернационала» и ВОЗ (не хочется даже и называть-то её полностью!) мы не должны перевернуть? Должны!

Касаясь положения в мире в целом, президент Путин правильно подчеркнул, что «как прежде уже не будет». Уверен, что внутри России — тоже! Здесь, внутри, повторю это, мы имеем такое же поле исторической битвы за наш народ, за будущее нашей страны, как и на международной арене. Не осознаем этого, не сделаем правильных шагов, не победим и вовне.