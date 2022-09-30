Лондон, , 18:30 — REGNUM Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин вызван в британский МИД, сообщает 30 сентября газета The Guardian.

Глава МИД Великобритании Foreign, Commonwealth & Development Office

По утверждению издания, вызов российского посла связан с возвращением в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

«Великобритания вызвала посла России в знак протеста против принятия Россией в свой состав 15% территории [бывшей УССР]», — цитирует издание слова представителя министерства иностранных дел Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал документы о возвращении в состав Российской Федерации республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, население которых проголосовало на референдумах за воссоединение с Россией.

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