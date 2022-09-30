Москва, 30 сентября 2022, 18:21 — REGNUM В России 30 сентября увеличилось количество субъектов, а в Белгородской области уменьшилась приграничная зона соприкосновения. Так в социальных сетях прокомментировал церемонию подписания договоров о вступлении в РФ четырёх новых субъектов губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона присутствовал на торжественной церемонии в Кремле. Как отметил губернатор, в большой и многонациональной стране теперь 89 субъектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в состав России официально вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.