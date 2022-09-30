Москва, 30 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич, комментируя воссоединение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией, отметил в своем телеграм-канале: «Я чувствую себя частью истории, и мы вошли в историю — все те, кто присутствовал при этом. 89 субъектов Российской Федерации у нас теперь. Я много раз говорил и повторю еще раз: на мой взгляд, нашей стране нужна свежая кровь — это эти люди, жители Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Три месяца я проработал на освобожденных территориях и знаю, о чем говорю. Там живет много потрясающих людей, которые на своих плечах вынесли и несут неимоверный груз. Это люди, которые живут полной жизнью, несмотря на бомбежки и все это».

Пресс-служба ОП РФ Александр Малькевич