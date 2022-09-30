Москва, , 18:26 — REGNUM Прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина 30 сентября на публичных медиаэкранах посмотрело 11,6 млн жителей страны. Путин выступал в Кремле в связи с подписанием документов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, за подписанием договоров следили жители множества стран. Затем внимательно наблюдали за выступлением президента России Владимира Путина и активно обсуждали его новые решения. А получилось это благодаря работе тысяч различных телерадиокомпаний, информационных агентств и другихмедиа и СМИ.

Кроме всестороннего интереса, беспрецедентные исторические события, участником которых стала Россия, вызывают беспрецедентные изменения в её общественном укладе. Для того, чтобы рассказать всем, по какому пути в дальнейшем пойдёт государство, этим событиям и потребовалось беспрецедентное по своему масштабу освещение.

В России одним из самых оригинальных и эффективных способов медиаподсветки обращения президента стала уличная онлайн-трансляция. Она прошла на цифровых экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени, Сочи и других городах.

Жители столицы следили за ключевыми тезисами выступления главы государства на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском, Волгоградском шоссе и прочих многолюдных местах.

Трансляция началась с речи Путина о том, что присоединение к России новых территорий — выбор миллионов людей и что страна никогда не забудет героев «Русской весны», будет защищать свои земли, обеспечит жителям безопасность.

Также с digital-экранов президент заявил, что «Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет», «США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие», а «мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию можно взять и вычеркнуть из истории».

Медиакампания включила в себя несколько десятков самых ключевых тезисов главы государства. Она продолжалась несколько часов, и за это время её охват превысил 11,6 млн человек. Медиафасады собирали вокруг себя сотни людей, а СМИ, пользуясь моментом, брали у них интервью и проводили соцопросы.

Оператором трансляции выступил медиахолдинг MAER. Он показывает обращение главы государства уже третий год подряд. И каждый раз кампания проходит во многих крупных городах страны — медиаэкраны приковывают внимание миллионов жителей. Например, в 2022 году главные задачи, поставленные президентом, буквально за два дня увидело больше десяти миллионов граждан России.

«Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то — и всей жизни! Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов: зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях. Кто-то выражал главе государства полную солидарность, а кого-то очень удивили его новые задачи. Как бы то ни было, мы рады, что благодаря нашим «уличным телевизорам» многиесвоевременно узнали о глобальных изменениях в жизни страны и смогут сориентироваться», — отметил владелец и генеральный директор MAER Константин Майор. Также он добавил, что доверие организовывать такие медиакампании — это признание высокого качества работы и технологической мощи медиахолдинга.

У MAER богатый опыт проведения прямых трансляций: за плечами онлайн-конференции «Сбера», «Райффайзенбанка», розыгрыша «Русского лото» и многие другие кейсы. В медиахолдинге отмечают, что расти в охватах MAER удается, в первую очередь, за счет постоянного увеличения количества рекламоносителей. Например, сейчас лишь в московском активе MAER — 14 медиафасадов и 70 digital-суперсайтов. Они работают в том числе и на МКАД, недалеко от комплекса «Сколково», аэропортов «Домодедово», «Внуково» и прочей востребованной инфраструктуры.

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