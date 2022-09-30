Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Минфин США ввел санкции против верхней палаты России — Совета Федерации.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Санкции против верхней палаты российского парламента введены за то, что она «является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства России», — сообщает американский минфин.

Кроме того, под санкции попали депутаты Госдумы — речь идет о тех, кто ранее не находился под санкциями.