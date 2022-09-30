Подгорица, 30 сентября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. С момента открытия в середине июля 2022 по платной трассе «Принцесса Ксения» в Черногории проехало 655 070 автомобилей.

ИА REGNUM Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории

По данным сайта компании Monteput, которая управляет приоритетным участком трассы от Смоковаца до Матешево, трафик транспортных средств в период с 22 по 28 сентября составил 41,6 тысячи.

Приоритетный участок трассы Бар-Болярк был официально открыт 13 июля, а на следующий день он был введен в движение. Плата за проезд этого он составляет 1,5 евро для мотоциклов, 3,5 евро для легковых автомобилей и 17 евро для грузовиков и автобусов.

Общая протяженность первого участка магистрали составляет 41,5 км, из них 20 мостов на основной трассе, девять мостов на кольцевых съездах, два путепровода, восемь подземных переходов, 7,2 км бетонных стен, а также 16 двухтрубных тоннелей.

Максимальная скорость ограничена 100 километрами в час.