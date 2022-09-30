Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Комментируя диверсию против газопроводов «Северного потока», политолог, публицист Юрий Светов напомнил, что у США уже был опыт таких атак против энергетической инфраструктуры. Об этом эксперт рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Начнём с того, что первым о том, что к этому взрыву причастны Соединённые Штаты Америки, заявил бывший министр обороны Польши, господин Сикорский, который является сейчас евродепутатом. И они как бы начали ссылаться на обещание президента Байдена, что он не допустит никогда ввода «Северного потока» в строй. И и всё больше свидетельств того, что это сделали или англичане или американцы. Это в их интересах — раз, во-вторых, у них есть возможности провернуть такую диверсию», — отметил Светов.

По факту диверсии на «Северном потоке» в Европе и России начато расследование. НАТО якобы проявило заинтересованность в установлении всех обстоятельств диверсии. Однако, как отметил Светов, НАТО и ЕС в этом происшествии уже обвинили Россию, несмотря на то, что подтверждающих это доказательств они не имеют.

«Сейчас прогнозировать бесполезно. Мы могли с вами спрогнозировать диверсию на трёх ветках этого газопровода? Нет, конечно. В голову никому не приходило, что такие вещи возможны в мирное время. Но есть прецедент: в 1983 году, когда американцы подались в Никарагуа, был взорван подводный газопровод возле берега Никарагуа. То есть, опыт у американцев есть», — заключил политолог.