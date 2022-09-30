Лондон, 30 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Санкции в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ввела Британия, сообщается в опубликованном 30 сентября британским правительством заявлении.

Cbr.ru
Эльвира Набиуллина

В документе сказано, что руководитель ЦБ РФ «является вовлечённым лицом», (вероятно во внешнюю политику России). Этот вывод сделан на том основании, что Набиуллина «получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя» ЦБ РФ.

Напомним, США 30 сентября ввели новые антироссийские санкции из-за воссоединения с Россией четырёх регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов.