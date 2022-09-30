Лондон, 30 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Санкции в отношении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ввела Британия, сообщается в опубликованном 30 сентября британским правительством заявлении.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

В документе сказано, что руководитель ЦБ РФ «является вовлечённым лицом», (вероятно – во внешнюю политику России). Этот вывод сделан на том основании, что Набиуллина «получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя» ЦБ РФ.

Напомним, США 30 сентября ввели новые антироссийские санкции из-за воссоединения с Россией четырёх регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов.