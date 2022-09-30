Москва, 30 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что интеграция Донбасса, Херсонской и Запорожской областей пройдет легче, чем Крыма и Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Если брать по аналогии с Крымом, нам потребовалось принять порядка семидесяти законов, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в единое правовое пространство. Конечно, сейчас будет легче, во многом уже часть пути пройдена», — сказал Володин журналистам.

Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России.

Госдума 3 октября обсудит документы, связанные с интеграцией новых территорий — договоры и федеральные конституционные законы. Совфед обсудит документы 4 октября.