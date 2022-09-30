Красный Лиман, ДНР, , 18:10 — REGNUM В районе Красного Лимана сохраняется сложная обстановка, ВСУ наращивают усилия и бросают в бой новые войска, сообщил 30 сентября помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что российские войска активно применяют авиацию и артиллерийские удары, к разблокированию полуокружённого города привлечены четыре боевые тактические группы.

«В Красном Лимане идёт сложный бой, противник бросил все силы и резервы. С мест сообщают, что авиация и артиллерия ВС РФ плотно работает по противнику на направлении наступления», — написал Киселев.

Напомним, интенсивные бои в районе Красного Лимана продолжаются уже несколько дней. ВСУ пытаются взять этот город, контроль над которым позволит им расширить плацдарм на правом берегу Оскола и наступать в направлении Луганска.

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