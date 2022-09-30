Челябинск, , 18:04 — REGNUM 30 сентября стал важным днём в жизни России. В её состав вернулись четыре региона, заявил губернатор челябинской области Алексей Текслер в своём видеообращении.

Алексей Текслер Kremlin.ru

«Это историческое событие. Я горжусь, что был сегодня на этой церемонии. Я горжусь нашей великой страной — Россией», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве состоялось подписание договоров о воссоединении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья с Россией. Также президент России Владимир Путин выступил с обращением.

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