Ульяновск, , 18:04 — REGNUM В Ульяновской области внесены поправки в главный финансовый документ. В новой редакции региональная казна увеличивается по доходам на 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте областного парламента. На эту же сумму возрастают доходы.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект принят на внеочередном заседании Законодательного собрания Ульяновской области. Доходы регионального бюджета пополняются на 1,2056 млрд рублей млрд рублей, в том числе 670 млн рублей поступит из федеральной казны, свыше 500 млн рублей составят собственные дополнительные доходы.

Что касается расходной части, то 419 млн рублей предусмотрено на поддержку рынка труда, 356 млн рублей направят на развитие образования, 128,7 млн рублей получит министерство ЖКХ и строительства.

Как следует из документа, с учётом поправок доходная часть областного бюджета в 2022 году составит84 290 179,74 342 тыс. рублей, расходы возрастут до90 755 723,9086 тыс. рублей. Дефицит не меняется и составит 6 465 544,16 518 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее власти Ульяновской области заявляли, что в регионе будет расширен перечень компаний, которые смогут получить инвестиционный налоговый вычет. В список включают телекоммуникационные организации, прежде всего, операторов мобильной связи.

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