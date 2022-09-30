Москва, 30 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Большой честью стать свидетелем поистине исторического события назвал церемонию подписания договоров о вступлении в РФ четырёх новых субъектов губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом 30 сентября он рассказал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

Глава региона поздравил новых граждан России с возвращением домой.

«Наша страна своих не бросает. Впереди у нас ещё большой путь, на котором будут свои сложности, но мы всё преодолеем, со всем справимся, потому что теперь мы вместе! За нами правда! За нами Россия!», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о воссоединении с Россией ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.