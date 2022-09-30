Новосибирск, 30 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области на время проведения частичной мобилизации запретили продавать алкоголь возле пунктов сбора военных комиссариатов и Новосибирского высшего военного командного училища. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Запретить розничную продажу алкогольной продукции <…> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 метров, ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны РФ — 1000 метров», — говорится в документе.

Постановление уже опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Указ подписал президент страны Владимир Путин.

Читайте также: Опубликован указ Путина о частичной мобилизации в России