Париж, 30 сентября, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Спортивный директор парижского футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш считает, что клуб совершил ошибку, подписав нападающего «Барселоны» Неймара и форварда «Монако» Мбаппе в одно трансферное окно.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Ранее сообщалось, что у Неймара и Килиана Мбаппе были разногласия, а французский нападающий желал, чтобы бразилец покинул команду.

«В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию. У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что «ПСЖ» не хватает футболистов на включенвых позициях, но есть дублирующие друг друга игрока на других позициях», — сказал Кампуш в подкасте Rothen s’enflamme.

«Пари Сен-Жермен» выкупил Неймара в 2017 году в «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается рекордным в истории футбола. В то же трансферное окно парижский клуб арендовал Мбаппе у «Монако», а затем выкупил француза за 180 миллионов евро.