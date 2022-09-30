Москва, , 18:01 — REGNUM 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народной республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Российская Федерация с 30.09.2022 (c) ИА REGNUIM

Российская Федерация с 30.09.2022 (c) ИА REGNUIM

29 сентября президент подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов. Донецкая и Луганская Народные республики были признаны Россией в феврале 2022 года.

Карта России и территории б.УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России завершилось 27 сентября. От 87% (Херсонская область) до 99% (ДНР) проголосовали «за».

Карта России и Киевского режима Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Численность населения регионов, возвращающихся в состав России (с учетом территорий, временно оккупированных Киевом) — около 8,8 миллионов человек.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Площадь территории этих регионов России (с учетом районов, временно оккупированных Киевом) — 108,9 тысяч квадратных километров.