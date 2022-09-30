Москва, 30 сентября 2022, 18:01 — REGNUM 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской Народной республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Российская Федерация с 30.09.2022
Российская Федерация с 30.09.2022
(c) ИА REGNUIM
Российская Федерация с 30.09.2022
Российская Федерация с 30.09.2022
(c) ИА REGNUIM

29 сентября президент подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов. Донецкая и Луганская Народные республики были признаны Россией в феврале 2022 года.

Карта России и территории б.УССР
Карта России и территории б.УССР
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Голосование на референдуме о возвращении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России завершилось 27 сентября. От 87% (Херсонская область) до 99% (ДНР) проголосовали «за».

Карта России и Киевского режима
Карта России и Киевского режима
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Численность населения регионов, возвращающихся в состав России (с учетом территорий, временно оккупированных Киевом) — около 8,8 миллионов человек.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Площадь территории этих регионов России (с учетом районов, временно оккупированных Киевом) — 108,9 тысяч квадратных километров.

Россия и территории б. УССР после референдумов о воссоединении с Россией 30.09.2022
Россия и территории б. УССР после референдумов о воссоединении с Россией 30.09.2022
(c) ИА REGNUM