Бухарест, , 17:59 — REGNUM Официальный Бухарест никогда не признает итогов референдумов по воссоединению с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом 30 сентября со ссылкой на заявление президента Румынии Клауса Йоханниса сообщает «Румынское телевидение «.

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

По словам Йоханниса, его страна придерживается «общеевпопейской позиции относительно расширения влияния РФ». «Сегодня вместе с другими странами-членами Совета Европы мы приняли декларацию, осуждающую действия Москвы», — сказал Йоханнис.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Румынии призвало румынских граждан воздержаться от поездок в Россию.

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