Белгородский район, Белгородская область, , 17:58 — REGNUM О последствиях работы средств ПВО в ночь на 30 сентября рассказал жителям во время прямого эфира в соцсетях глава Белгородского района Владимир Перцев.

Осколок снаряда Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава муниципалитета пояснил, что осколки от снаряда обнаружили в селе Пушкарное. В результате повреждения получил забор и автомобиль частного лица. На месте побывала комиссия, обследовали все повреждения, их будут оперативно устранять.

«Сейчас на территории района всё спокойно», — подчеркнул глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, жертв и пострадавших в результате ночного обстрела не зафиксировано.