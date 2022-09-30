Белгородский район, Белгородская область, 30 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. О последствиях работы средств ПВО в ночь на 30 сентября рассказал жителям во время прямого эфира в соцсетях глава Белгородского района Владимир Перцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Глава муниципалитета пояснил, что осколки от снаряда обнаружили в селе Пушкарное. В результате повреждения получил забор и автомобиль частного лица. На месте побывала комиссия, обследовали все повреждения, их будут оперативно устранять.

«Сейчас на территории района всё спокойно», — подчеркнул глава района.

Как сообщало ИА REGNUM, жертв и пострадавших в результате ночного обстрела не зафиксировано.