Москва, , 17:52 — REGNUM Желание Киева ускорить своё юридическое вступление в НАТО лишний раз доказывает, что у каждого свой путь, сообщила 30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что убийцам женщин и детей самое место «в НАТОвской помойке».

«[Киев] подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает офис Зеленского.

Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!», — написала Мария Захарова.

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