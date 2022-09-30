Москва, , 17:47 — REGNUM Парламентарии помогут в полной мере реализовать экономический потенциал воссоединившихся с Россией территорий, уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).

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Напомним, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

«Мы поможем в полной мере реализовать экономический потенциал присоединившихся территорий, в том числе восстанавливая производства и сельское хозяйство, используя при этом уже имеющуюся инфраструктуру, которая, безусловно, будет модернизироваться. Полагаю, что в ближайшее время мы разработаем соответствующие инициативы, в том числе, законодательные и поддержим новые регионы», — отметил Кравченко в своем телеграм-канале.

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