Салехард, , 17:47 — REGNUM Ямал готовится к приёму дипломатов стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

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Приём представителей дипломатического корпуса стран СНГ, аккредитованного в Уральском федеральном округе, состоится с 6 по 7 октября 2022 года в ЯНАО. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений Российской Федерации со странами СНГ.

В мероприятии примут участие дипломаты Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, а также руководитель представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Дипломаты встретятся с заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директором регионального департамента внешних связей Александром Мажаровым.

«Ямал на протяжении многих лет ведет плодотворное сотрудничество со странами СНГ, в том числе в культурно-гуманитарной, внешнеторговой и научно-технической сферах. Уверен, что и в дальнейшем нам удастся не только сохранить, но и приумножить наше взаимовыгодное партнёрство», — отметил Александр Мажаров.

Участники мероприятия обсудят взаимодействие по ряду вопросов, в том числе сотрудничество в области адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Ямала и в странах СНГ. Кроме того, запланирован ряд встреч с участниками клуба юных дипломатов Ямала и с представителями диаспор стран СНГ, проживающих на территории региона.

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