Новосибирск, 30 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с возвращением на Родину. Он подчеркнул, что еще раз подтвердился принцип: русские своих не бросают, как бы не было тяжело.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

«Сегодня я присутствовал на историческом событии — церемонии подписания договоров о вхождении в состав Российский Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, — рассказал Травников в своём телеграм-канале. — Действительно, свершилось то, о чём мы много лет думали. Отменились те вещи, с которыми мы почти три десятилетия были не согласны. Мы были не согласны с тем, что миллионы близких нам людей, которые считали, что их дом, их территория — это наш общий дом, единая страна, вопреки их воли в 1991 году были оторваны от России. Мы не согласны были с тем, что волеизъявление жителей Донбасса в 2014 году по сути дела затоптали сапогами нацистских организаций. Мы сжимали зубы и думали, почему же мы, жители России, им не можем помочь. Мы, конечно же, были не согласны с тем, что близкое нам государство превращают в фейковое государство «антироссия». И вот сегодня, по сути дела, отменилось то, с чем мы были не согласны. Многие жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей снова возвращаются на Родину, в наш общий дом. И это ещё раз подтверждает, что Россия больше не собирается жить по чужим законам, по чужим философским установкам. Она собирается жить самостоятельно, в соответствие со своим пониманием ценностей, выстраивать свой собственный суверенитет».

Напомним, 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца были подписаны четыре договора о принятии в состав России новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

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