Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Правительство США поддержит попытки киевского режима вернуть новые территории, воссоединенные с Россией, сообщает 30 сентября Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

США также ввели 30 сентября новые санкции в отношении России вслед за тем, как в Москве были подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, США заявили, что результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией «полностью сфабрикованы».

Напомним, с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы о воссоединении с Россией.

После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% избирателей при явке 94,15%, в Запорожской области — 93,11% избирателей при явке 85%, в Херсонской области — 87,05% проголосовавших при явке 78,86%.

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