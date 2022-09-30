Москва, 30 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В воинские части Восточного военного округа (ВВО), в ходе мероприятий «северного завоза», дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, доставлено более 41 000 тонн имущества и грузов различного назначения. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Северный завоз

В рамках «северного завоза» было завезено около 11 000 тонн горюче-смазочных материалов, свыше 70 тонн вещевого, более 900 тонн продовольственного, около 14 тонн медицинского и свыше 2700 тонн прочего имущества получили воинские части округа, дислоцированные в Камчатском крае, на островах Курильской гряды, Сахалин, Врангеля и Шмидта.

Доставка грузов производилась силами Тихоокеанского флота, а также сторонними компаниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разработанный законопроект о северном завозе рассмотрит правительство России 30 октября.

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