Москва, , 17:50 — REGNUM Освобождённые территории сделали свой выбор так же, как и Россия, заявил 30 сентября Кирилл Яшин, член экспертного клуба «Дигория».

Флаг России Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сегодня день национальной гордости, день, когда Россия заявила всему миру, что её величие воспряло из состояния тлеющих углей и зажглось с новой силой, чтобы показать всем, что мы именно та держава, которая способна суверенно вести свою политику, быть центром влияния и полюсом международных отношений. Президент отметил историческую роль России в этом вопросе, которая совместно со своими партнёрами будет делать всё возможное для построения нового, справедливого миропорядка.

Будет высказано множество мнений по итогам этого исторического выступления, одни будут противоречивыми, другие одобрительными, но всё это не изменит очевидного: мир стремительно меняется, и Россия во главе с Владимиром Путиным стоит в авангарде этих изменений.

Сегодня президент РФ сделал именно тот шаг, который был необходим для развития, безопасности и благополучия жителей освобожденных территорий. Россия доказала свою жизнеспособность, выстояв не только перед экономическими рестрикциями западного мира, но перед силами всего НАТО, брошенными на аннигиляцию нашего суверенитета. Владимир Путин указал на то, что мы выстояли диверсии и информационную войну, выстояли перед лицом страха и русофобии, трансформировались за короткий период в общество всеобщего консенсуса. И это только начало.

Свободное международное сообщество более не может мириться с бесчеловечным отношением западного мира, который выполняет решения США, не оглядываясь на последствия. Наши оппоненты готовы на всё для дискредитации инициатив президента и возвеличивания нашего Отечества, но история доказывает, что любые действия против России тщетны, когда её народ объединяется вокруг единой цели, вокруг сохранения нашей идентичности. Президент отметил, что усилия запада по разрушению наших ценностей обречены на провал, и мы не допустим сворачивания России с её пути, также, как и не допустим разрушительных интервенций в наш менталитет и образ жизни.

Нельзя недооценивать народ России, нельзя недооценивать его волю и стремление на безопасную и благополучную жизнь. Народ освобождённых территорий сделал свой выбор, его траектория совпадает с траекторий движения России. Это неоспоримо. Президент отмечает, что мы сделаем всё возможное для сохранения жизней людей из освобождённых территорий, наконец ставших полноправными гражданами Российской Федерации».

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