Москва, , 17:40 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина о том, что чем дольше Киев затягивает вступление в переговоры, тем хуже будут условия, нужно воспринимать серьёзно, заявил 30 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Мы никогда от этого не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. Напомню его фразу: мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать — чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться. Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез», — сказал Сергей Лавров.

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