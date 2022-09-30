Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Киевский режим может вернуться к переговорам с Россией, если США даст соответствующий сигнал. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 30 сентября политолог, публицист Юрий Светов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В рамках своего выступления президент РФ Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вновь сесть за стол переговоров. Политолог считает, что шанс на такой исход есть только при наличии одного обстоятельства.

«Шанс на это есть, если последует мах из Вашингтона приступить к переговорам, — отметил Светов. — Сам Зеленский заявил, что после референдума нет никаких шансов, что Киев будет вести переговоры с Москвой. Поэтому сейчас, похоже, всё дело идёт к тому, что будут усилены военные действия».

Юрий Светов обратил внимание на то, что ВСУ пытаются штурмовать Красный Лиман. Это они делают с целью доказать, что по-прежнему контролируют территории, вошедшие в состав РФ.