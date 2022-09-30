Москва, 30 сентября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. После воссоединения республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией предстоит большая работа по восстановлению этих территорий, об этом корреспондентуИА REGNUM30 сентября заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политикеВалерий Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Напомним, 30 сентября, в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

По его словам, нужно решить задачи, связанные с восстановлением поврежденной киевским режимом стратегически важной инфраструктуры, без которой невозможно запустить предприятия. Параллельно с этим пойдет процесс восстановления и транспортной, дорожной инфраструктуры, пояснил Васильев.

«Нельзя забывать о том, что это придётся делать очень быстро, так как впереди зима. Необходимо в первую очередь наладить быт людей. Это жильё, вода, газ, электроснабжение. Предстоит решить вопросы с детскими садами, школами. Это если говорить о гражданской составляющей. А если о военной, то необходимо довести задачи, поставленные президентом России, до логического завершения. Освободить территории и обеспечить безопасность всех регионов, вошедших в состав России», — сказал сенатор.

Васильев отметил, что, как и в Крыму, предстоит большая работа по восстановлению всей инфраструктуры регионов.

«Только здесь ситуация усугубляется тем, что 8 лет войска ВСУ планомерно разрушали эти объекты инфраструктуры. Россия сделает всё, чтобы новые субъекты РФ в короткие сроки стали максимально безопасными и комфортными для людей», — заключил он.