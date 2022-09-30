Москва, 30 сентября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы открыла специальную горячую линию во вопросам частичной мобилизации. Об этом 30 сентября сообщили в ведомстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В прокуратуре города Москвы организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации», — сказано в сообщении. Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно.

Позвонить и задать свои вопросы можно по номерам: 8 (495) 951-71-97, 8 (495) 955-97-32 и 8 (495) 951-81-68. Телефоны работают с 9:00 до 18:00.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Москве откроется специальный центр поддержки для родственников мобилизованных граждан. Обратившимся помогут при необходимости устроить детей в детские сады и школы, окажут адресную социальную помощь, определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания, помогут найти работу.