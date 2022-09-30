Киев, , 17:29 — REGNUM Киев подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, заявил 30 сентября предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 30 сентября по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, фактически путь в НАТО киевский режим уже прошёл, а также доказал свою полную совместимость со стандартами Североатлантического альянса. При этом Зеленский заявил, что эта заявка нужна Киеву для юридического закрепления уже существующего положения.

Напомним, вооруженные формирования киевского режима действуют в информационном поле США и НАТО, обучаются их инструкторами, получают от них разведданные, боевую технику, вооружение и боеприпасы. Кроме того, США и страны НАТО содержат Киев в финансовом плане.

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