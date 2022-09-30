Бишкек, , 17:26 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии возмущены тем, что на питание заключённых в тюрьмах государство выделяет в полтора раза больше денег, чем на питание для солдат, передаёт «Kaktus. media».

Киргизские военнослужащие Mil.gov.kg

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Выступая на заседании законодательного собрания, депутат Эмиль Токторов отметил, что на еду для каждого из осужденных бюджет тратит 102 сома (75 рублей) в сутки, а для военнослужащих — лишь 70 сомов (51 рубль).

«Как оказалось, наши солдаты кушают еду меньше, чем заключенные. Как наша армия может быть сильной с таким питанием? Поэтому кабинету министров необходимо поднять затраты на питание для армии», — подчеркнул он, обращаясь к членам правительства.

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