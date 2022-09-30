Симферополь, 30 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Регионы Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждёт мирное и светлое будущее. Уверенность в этом выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам церемонии подписания в Москве договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Присутствовал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Конечно, вспоминал 18 марта 2014 года, когда был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма отметил, что сегодняшний день вошёл в отечественную и мировую историю, и поздравил жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья с долгожданной победой.

«Крымчане понимают, какие страшные испытания вам пришлось пережить ради этого дня. Мы гордимся, что теперь мы вместе, в одной огромной семье. Как сказал наш президент, сегодня мы боремся за наш народ, за большую историческую Россию. И мы обязательно победим! Уверен, нас ждёт светлое, мирное будущее, в котором не будет места ненависти и вражде. Вместе мы отстроим разрушенное, вернем отнятое и восстановим справедливость. Мы с вами. Добро пожаловать домой!» — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Ранее жители этих территорий на референдумах высказались в поддержку воссоединения с Россией.