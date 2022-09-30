«Мы теперь в одной семье» — глава Крыма о воссоединении с Донбассом
Симферополь, 30 сентября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Регионы Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области в составе России ждёт мирное и светлое будущее. Уверенность в этом выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам церемонии подписания в Москве договоров о вхождении в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава Крыма отметил, что сегодняшний день вошёл в отечественную и мировую историю, и поздравил жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья с долгожданной победой.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Ранее жители этих территорий на референдумах высказались в поддержку воссоединения с Россией.