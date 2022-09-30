Стокгольм, , 20:48 — REGNUM Министры обороны северных стран провели виртуальную консультацию сегодня, 30 сентября, после чего было опубликовано совместное заявление, которое размещено на сайте правительства Швеции.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Мы, министры обороны северных стран, глубоко обеспокоены повреждением трубопроводов «Северный поток» в международных водах Балтийского моря. Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на преднамеренный акт саботажа вблизи национальных границ Дании и Швеции. Нельзя исключать, что это безрассудная атака на энергетическую инфраструктуру Европы и попытка дестабилизировать и без того напряженную ситуацию в области безопасности. Утечки из трубопроводов создают риски для гражданского морского судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде <…> Финляндия, Исландия и Норвегия готовы поддержать Данию и Швецию любыми возможными средствами в расследовании инцидента. Мы находимся в тесном контакте друг с другом в связи с инцидентом и общей ситуацией в области безопасности в регионе Балтийского моря и за его пределами», — написано в заявлении.

Отметим, что в совет министров северных стран входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, что 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Президент России Владимир Путин назвал ЧП актом международного терроризма.

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Как сообщало ИА REGNUM, выбросы из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после предполагаемого саботажа сравнимы с общими выбросами Швеции в атмосферу за один календарный год.

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