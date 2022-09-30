Грозный, , 17:23 — REGNUM Двое российских офицеров вызволены из плена ВСУ, написал 30 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из плена ещё двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ», — заявляет Кадыров.

По словам главы российского региона, эти военные были в плену долго: один — почти полгода. Они скоро вернутся к своим семьям — «благодаря оперативным действиям командования и переговорщиков».

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