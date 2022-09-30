Москва, , 17:21 — REGNUM В случае ввода лимита цен на российский газ Евросоюз может столкнуться с увеличением дефицита на рынке. Так ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT предложение еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон ввести лимит цен на весь газ из России.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если они говорят о всём российском газе, то тут проблема будет с СПГ. Потому что если они установят низкий потолок цены на российский газ, включая СПГ, то поставки просто развернутся, и сырьё уйдёт на азиатские рынки. И Европа столкнётся с увеличением дефицита на рынке газа. Потому что Россия занимает третье место по объёму поставок СПГ в Европу, после США и Катара», — сказал Юшков.

По его словам, такое решение может привести к «остановкам поставки газа вообще»: «Газпром» будет трактовать введение потолка цены именно как нарушение контрактных обязательств. Он будет говорить, что в контрактах с европейскими компаниями прописана формула ценообразования. И если плата будет меньше, чем выходит по этой формуле ценообразования, то можно считать, что оплаты не было, и следующая партия не будет отгружена. Европейцы идут к ещё большему дефициту. Цены будут высокими».

Юшков также отметил, что после принятия такой инициативы появятся проблемы с рядом стран, которые не имеют иных источников газа — речь, прежде всего, идёт о Венгрии, Сербии, Румынии и Молдавии: «Как им теоретически получать какой-то другой, альтернативный газ — сказать сложно. Поэтому, в общем-то, для Европы это тоже довольно неприятная истории. И в случае прекращения поставок из России цены на газ поднимутся у всей Европы, так как рынок один. Поэтому экономически пострадают все».