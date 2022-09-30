Москва, , 17:21 — REGNUM Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выступила против создания единого оператора как участника рынка в сфере наружной рекламы с набором всех преференций для него, связанных с определением схем размещения рекламы в городах, и с использованием ПО без проведения торгов и соблюдения ГОСТа. Взамен в организации предложили создать единую управляемую государством информационную систему, к которой будут подключены все операторы страны с сертифицированным ПО. С соответствующим обращением в официальном письме обратилась сопредседатель комитета по наружной рекламе АКАР Мария Комарова к председателю комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилину.

Реклама на улицах Токио

В комитете по наружной рекламе АКАР 27 сентября состоялось итоговое заседание рабочей группы, в ходе которого были утверждены предложения по внесению изменений в ФЗ «О рекламе». Члены комитета единогласно приняли текст изменений в проект закона. В частности, в комитете предложили создать единую управляемую государственными структурами информационную систему. Предполагается, что операторы наружной рекламы будут подключаться к данной системе для мониторинга размещаемой информации и оперативного размещения социально значимых сообщений.

Кроме того, члены комитета выступили с инициативой разработать требования безопасности программного обеспечения операторов наружной рекламы, а также предложили ограничить иностранное участие в индустрии наружной рекламы, провести цифровизацию отрасли и разработать меры поддержки российским операторам.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в Федеральный проект «О рекламе», разработанный депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым, был принят в первом чтении в июле. Документом предусматривается создание в стране единого рекламного оператора, под управление которого перейдет весь рынок наружной цифровой рекламы. Для обсуждения поправок к законопроекту в Ассоциация коммуникационных агентств России была создана рабочая группа с привлечением широкого круга экспертов.

Отмечается, что комитет по наружной рекламе действует на постоянной основе в рамках АКАР. Главными задачами комитета являются: выработка согласованной позиции по основным проблемам наружной рекламы, осуществление деятельности по обобщению и анализу практики применения законодательства в сфере наружной рекламы и оказание содействия органам власти, а также выработка рекомендация участками рынка наружной рекламы.