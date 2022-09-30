«Сейчас никто не вправе оставаться в стороне!» — депутат Госдумы РФ
Тюмень, 30 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня на наших глазах происходят уникальные исторические события и именно от всех нас зависит будущее России. Президент России Владимир Путин при подписании договоров о вхождении в состав России новых территорий чётко сказал: «Нам нужна консолидация всего общества», написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия»)
«Сегодня наши солдаты и офицеры самоотверженно защищают нашу Родину, отдавая всё самое ценное, что у них есть. Наши мобилизованные бойцы отправились на помощь армии, чтобы как можно скорее приблизить общую Победу над проклятыми евронацистами и сатанистами», — отметил парламентарий.
Николай Брыкин также отметил, что спецоперация по сути является открытой фазой борьбы с коллективным Западом и его извращёнными ценностями, со вскормленными им же внутренними врагами России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.