Тюмень, 30 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Сегодня на наших глазах происходят уникальные исторические события и именно от всех нас зависит будущее России. Президент России Владимир Путин при подписании договоров о вхождении в состав России новых территорий чётко сказал: «Нам нужна консолидация всего общества», написал в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Николай Брыкин («Единая Россия»)

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

«Сегодня наши солдаты и офицеры самоотверженно защищают нашу Родину, отдавая всё самое ценное, что у них есть. Наши мобилизованные бойцы отправились на помощь армии, чтобы как можно скорее приблизить общую Победу над проклятыми евронацистами и сатанистами», — отметил парламентарий.

Николай Брыкин также отметил, что спецоперация по сути является открытой фазой борьбы с коллективным Западом и его извращёнными ценностями, со вскормленными им же внутренними врагами России.

«Хочу обратить внимание всех наших граждан: сейчас никто не вправе оставаться в стороне! Каждый из нас должен мобилизовать все имеющиеся ресурсы и средства — от собственного труда, до возможностей оказания любой помощи как солдатам, так и их семьям. Считаю, что все крупнейшие российские предприятия должны внести свою лепту, в первую очередь это агропромышленные компании, производящие мясную и молочную продукцию, нефтегазовые холдинги, операторы связи и многие другие», — подчеркнул парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.