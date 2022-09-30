Стокгольм, 30 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. 30 сентября в Швеции истекает срок действия временного снижения акциза на топливо, а это означает, что цена на бензин и дизельное топливо с 31 числа значительно вырастет. Об этом написала газета DI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Цена за литр топлива может увеличиться как минимум на 1,31 кроны (0,12 цента).

Сутками ранее, 29 сентября, Швеция получила зеленый свет от Евросоююза на продление временно снижения налога на энергию, но чтобы это стало реальностью, решение об этом должны принять новое правительство и Риксдаг. Газета DI отмечает, что в настоящее время таких готовых законопроектов в парламент не поступало.

Снижение налогов было введено правительством Социал-демократов с целью смягчить колебания цен.