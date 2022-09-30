Москва, 30 сентября 2022, 17:18 — REGNUM Невероятная атмосфера единства, по мнению губернатора Рязанской области Павла Малкова, царила в Кремле 30 сентября во время подписания договоров о вхождении в РФ четырёх новых субъектов. О своих эмоциях он рассказал в социальных сетях.
Глава региона вместе с коллегами из других областей присутствовал на церемонии подписания документов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что выбор народа обсуждаться не будет, Россия не предаст новых жителей.