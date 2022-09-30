Москва, 30 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Невероятная атмосфера единства, по мнению губернатора Рязанской области Павла Малкова, царила в Кремле 30 сентября во время подписания договоров о вхождении в РФ четырёх новых субъектов. О своих эмоциях он рассказал в социальных сетях.

https://www.ryazangov.ru Павел Малков

Глава региона вместе с коллегами из других областей присутствовал на церемонии подписания документов.

«Исторический момент. Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вернулись домой. Это воля миллионов людей, которые сделали свой выбор. Мы — единый народ, готовый защищать общие ценности и территории, своих людей и свою страну. Поздравляю глав новых субъектов Российской Федерации, жителей этих регионов, всех россиян!» — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин заявил, что выбор народа обсуждаться не будет, Россия не предаст новых жителей.