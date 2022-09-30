Калуга, , 17:17 — REGNUM В Калужской области свинокомплексы и птицефабрики от заразных болезней животных и птиц защитят буферными зонами, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского.

Осторожно! Чума свиней!

Африканская чума свиней (АЧС) и высокопатогенный грипп птиц наносят существенный экономический ущерб. Так, выявленный 2 сентября в Износковском районе на территории личного подсобного хозяйства очаг АЧС ликвидирован. За три дня были изъяты и уничтожены 84 свиньи. Отмена карантина запланирована на 13 октября. С 26 августа завершились карантинные мероприятия и по всем 12 очагам гриппа птиц. Сейчас птицефабрики функционируют в штатном режиме. Для исключения циркуляции возбудителей болезней госветслужба увеличила число лабораторных исследований проб от диких и домашних животных, а также проводит ветеринарное сопровождение ярмарок, на которых реализуется свинина и птицеводческая продукция. Численность диких кабанов, которые зачастую являются причиной заражения домашних свиней, доведена до нормативных показателей практически во всех районах. В Малоярославецком, Жуковском и Ферзиковском районах эта работа близка к завершению.

«Комитет ветеринарии разработал соглашения о взаимодействии органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также свиноводческих предприятий по вопросам эпизоотического благополучия на территории защитных зон. Они создаются вокруг пяти крупных свиноводческих предприятий. На данный момент ведутся переговоры по организации таких буферных территорий вокруг четырех птицефабрик», — отметил Сергей Соколовский.

Читайте ранее в этом сюжете: На калужских птицефабриках принимают меры по защите от опасных болезней