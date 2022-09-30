Калуга, 30 сентября 2022, 17:17 — REGNUM В Калужской области свинокомплексы и птицефабрики от заразных болезней животных и птиц защитят буферными зонами, сообщает 30 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя комитета ветеринарии при правительстве области Сергея Соколовского.
Африканская чума свиней (АЧС) и высокопатогенный грипп птиц наносят существенный экономический ущерб. Так, выявленный 2 сентября в Износковском районе на территории личного подсобного хозяйства очаг АЧС ликвидирован. За три дня были изъяты и уничтожены 84 свиньи. Отмена карантина запланирована на 13 октября. С 26 августа завершились карантинные мероприятия и по всем 12 очагам гриппа птиц. Сейчас птицефабрики функционируют в штатном режиме. Для исключения циркуляции возбудителей болезней госветслужба увеличила число лабораторных исследований проб от диких и домашних животных, а также проводит ветеринарное сопровождение ярмарок, на которых реализуется свинина и птицеводческая продукция. Численность диких кабанов, которые зачастую являются причиной заражения домашних свиней, доведена до нормативных показателей практически во всех районах. В Малоярославецком, Жуковском и Ферзиковском районах эта работа близка к завершению.
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