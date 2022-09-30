Ижевск, , 17:14 — REGNUM Здание школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, будет отремонтировано. Уже составляется смета на проведение ремонтных работ, сообщил глава города Олег Бекмеметьев на родительском собрании.

В школе vettie vette

«Постараемся сделать всё возможное, чтобы школа преобразилась, чтобы ничего не напоминало ребятам и сотрудникам о трагедии, и сделаем это в максимально короткие сроки», — заверил мэр.

Он добавил, что уже есть компании, которые готовы принять участие в восстановлении здания.

Во время ремонта дети будут переведены в два других учебных заведения. Младшие школьники будут учиться в школе №5, среднее и старшее звенья — в лицее №86. В ближайшую неделю обучение будут проходить в дистанционном формате, с 10 октября возобновятся очные занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на школу было совершено вооруженное нападение. В школу ворвался бывший выпускник, 34-летний житель Ижевска. В результате были убиты 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека, включая 21 несовершеннолетнего получили травмы. Нападавший покончил с собой.