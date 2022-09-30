Несколько компаний готовы ремонтировать школу в Ижевске после стрельбы
Ижевск, 30 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Здание школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, будет отремонтировано. Уже составляется смета на проведение ремонтных работ, сообщил глава города Олег Бекмеметьев на родительском собрании.
«Постараемся сделать всё возможное, чтобы школа преобразилась, чтобы ничего не напоминало ребятам и сотрудникам о трагедии, и сделаем это в максимально короткие сроки», — заверил мэр.
Он добавил, что уже есть компании, которые готовы принять участие в восстановлении здания.
Во время ремонта дети будут переведены в два других учебных заведения. Младшие школьники будут учиться в школе №5, среднее и старшее звенья — в лицее №86. В ближайшую неделю обучение будут проходить в дистанционном формате, с 10 октября возобновятся очные занятия.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на школу было совершено вооруженное нападение. В школу ворвался бывший выпускник, 34-летний житель Ижевска. В результате были убиты 17 человек, в том числе 11 детей, 23 человека, включая 21 несовершеннолетнего получили травмы. Нападавший покончил с собой.