Санкт-Петербург, 30 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что факт вхождения четырёх новых регионов в состав Российской Федерации свидетельствует о возрождении страны. Таким мнением депутат поделился 30 сентября с корреспондентом ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Милонов

«Сегодняшнее принятие в состав России новых субъектов говорит о том, что наша страна возрождается. Мы от декларативного, длившегося, наверное, в 90-е годы, приходим к подлинному, настоящему величию, которое закончится, надеюсь, собиранием всех русских земель», — заявил Милонов.

Под этими территориями депутат имеет ввиду те, что оказались вне исторической России в результате распада СССР. Депутат Госдумы прогнозирует, что Россия будет наращивать своё могущество на мировой арене.

«Все русские земли вернутся в лоно России. Все русские люди, рассеянные, сегодня гонимые, будут жить в стране. И наша страна, прежде всего, вернёт по праву навсегда своё величие, своё могущество, и с голосом России будут считаться по-настоящему», — заключил Милонов.

Напомним, что торжественная церемония подписания документов о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошла в Кремле 30 сентября. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и главы четырёх новых субъектов.